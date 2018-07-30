Работу омского "Химпрома" приостановили из-за выбросов формальдегида и этилбензола

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов Омской области приостановило работу ООО "Производственная компания "Химпром" (Омск) после рейда, выявившего выбросы вредных веществ в атмосферу, сообщила пресс-служба правительства региона.

Рейд был проведен после того, как на "горячую линию" Минприроды стали поступать обращения от жителей микрорайона Городок нефтяников и Левобережья с жалобами на состояние атмосферного воздуха. Эколаборатория с учетом показателей, зафиксированных Центром экологического мониторинга и оперативного реагирования, выявила источник загрязнения.

"Источником загрязнения, по данным исследования, является предприятие "Химпром" по производству химических элементов для клея и моющих средств. В результате рейда была приостановлена работа предприятия. В текущий момент предприятие готовит "дорожную карту" по сокращению выбросов, которую обязано продемонстрировать специалистам Минприроды в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова.

Директор ООО "ПК "Химпром" Игорь Зейнок пояснил "Интерфаксу", что инцидент произошел из-за неоконченного монтажа системы очистки. "Одна установка системы по очистке воздуха у нас была. Но объемы производства у предприятия за последнее время выросли, и ее стало не хватать. Вторую мы заказали, но смонтировать до конца не успели. Мы переговорили с министерством (природных ресурсов - ИФ), все доделаем и вызовем аттестованную лабораторию, которая сделает замеры", - сказал Зейнок.

Он отметил, что работа по монтажу второй установки по очистке воздуха должна завершиться в течение двух недель.

ООО "ПК "Химпром" организовано в 2001 году и занимается выпуском сырьевых компонентов на основе канифоли. Среди потребителей продукции предприятия "Омскшина", "Нижнекамскшина", Пермский ЦБК, Стерлитамакский нефтехимический завод и другие предприятия.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным собственником ООО "ПК "Химпром" является И.Зейнок. Выручка предприятия в 2016 году составила 146 млн рублей, чистая прибыль - 3,5 млн рублей.