Информация об обстреле сотрудников МВД в Дагестане не подтвердилась

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - МВД Дагестана опровергло информацию об обстреле полицейских в Новолакском районе республики, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Не было никакой перестрелки в Новолакском районе. Информация недостоверная", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в Новолакском районе Дагестана в воскресенье вечером совершено нападение на полицейских.

"Проверяется информация об обстреле сотрудников полиции в Новолакском районе Дагестане в окрестностях села Бонаюрт Новолакского района республики", - сказал источник агентства.