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Древнейшая в мире акула впервые отложила яйца в неволе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Зебровидная бычья акула, которая считается древнейшей в мире, впервые за историю наблюдений отложила яйца в неволе, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

Ученые-биологи Приморского океанариума занимаются разведением зебровидной бычьей акулы в рамках специальной программы. Этот вид мало изучен, и его размножение представляет большой интерес для науки.

"Мы первые, кто смог добиться разведения именно зебровидной бычьей акулы в неволе", - приводятся в сообщении слова начальника отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаила Стрельцова.

По данным приморских ученых, науке известен лишь один факт размножения в неволе акул этого рода, но другого вида.

Пять зебровидных акул появились в Приморском океанариуме в июне 2016 года. Самую крупную самку отсадили отдельно от других рыб и перевели на специальный рацион питания, на котором она удвоила свой вес. К ней подсадили самца, и через год самка отложила четыре яйца. Вскоре ожидают появление еще четырех яиц.

Ученые зафиксировали процесс кладки яиц на видео.

"Сначала появляются нити, и самка выискивает удобное место, куда можно прикрепить яйцо, тщательно его изучает, трется головой. В природе обычно акулы откладывают яйца в пещерах на камнях, поэтому в аквариум нашей самке мы тоже подложили камень, но ей больше приглянулся шланг водозабора. Однажды выбрав место, акула каждый раз делает кладку только здесь", - отметил Стрельцов, слова которого приводятся в сообщении.

После нереста до появления на свет акуленка яйцо будет развиваться еще от семи месяцев до года.

Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых акул (Heterodontus), которые представлены восьмью видами. Из всех живущих акул они являются наиболее древними - живут на Земле около 242 миллионов лет и со времен динозавров практически не изменились. От всех современных акул они отличаются тем, что являются яйцекладущими.

Обитает зебровидная бычья акула в водах Индо-Тихоокеанской области, живет на мелководье. Эти хищники относят к бентофагам, питаются в основном морскими ежами, беспозвоночными креветками, крабами, моллюсками, изредка рыбой.

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