Медведев потребовал передавать заросшие сельхозземли в лесной фонд

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сельхозземли, которые невозможно использовать для производства сельхозпродукции, должны в упрощенном порядке передаваться в лесной фонд.

Это следует из поручений, которые премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минэкономразвития, Минсельхозу и Минприроды по итогам совещания по охране и защите лесов и глубокой переработке древесины, которое прошло 20 июля в Петрозаводске.

Ведомствам необходимо до 10 октября 2018 года представить в правительство предложения по внесению изменений в законодательство, которые бы предусматривали механизм упрощённого порядка перевода в земли лесного фонда покрытых лесной растительностью земель сельхозназначения, дальнейшее использование которых для нужд сельского хозяйства нецелесообразно.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе, площади участков сельхозземель, которые "из-за длительного неиспользования покрываются древесно-кустарниковой растительностью, бывают значительны".

В ведомстве пояснили, что обязанность по защите сельхозземель от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями возложена на собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

В то же время есть сельхозземли, которые не пригодны для использования по назначению.

Размер площадей, которые могут быть переданы в лесной фонд, в Минсельхозе не уточнили.