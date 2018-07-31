В Татарстане предложили вовлечь в работу с алиментщиками имамов и священников

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Власти Татарстана планируют вовлечь религиозных деятелей в работу с неплательщиками алиментов. Об этом сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.

"Если мы подключим их к работе, то это будет иметь определенный эффект и воздействие на определенную категорию граждан", - сказала Удачина.

По ее мнению, чтобы подействовало на алиментщика, нужна определенная мера воздействия - возможно, говорить об этом в рамках пятничных проповедей в мечетях либо в православных храмах.

"В видении любой религии - что родители должны заботиться о своих детях. Если этот ресурс мы подключим к своей работе, это будет иметь определенный эффект", - добавила Удачина.

Власти Татарстана в настоящее время разрабатывают новые формы влияния на неплательщиков алиментов. Президент республики дал поручение выработать поправки в закон, чтобы внедрить новые формы воздействия на неплательщиков алиментов.

По информации управления ФССП по Татарстану, долги по алиментам имеются у порядка 20 тыс. татарстанцев. Задолженность по алиментам превышает 3,1 млрд рублей.