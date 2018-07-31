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Свердловские строители создавали видимость деятельности, перевозя материалы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум руководителям компаний, занимающихся малоэтажным строительством, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд признал мужчин виновными в присвоении средства и приговорил одного из них к десяти годам семи месяцам, а второго - к десяти годам и шести месяцам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Суд также взыскал с фигурантов сумму причиненного ущерба в пользу потерпевших.

Установлено, что в 2009-2010 годах руководители компаний заключали договоры о строительстве индивидуальных жилых домов из СИП-панелей на земельных участках клиентов. При этом они закупали минимальное количество материалов и создавали видимость строительных работ, перевозя строительные материалы с одного объекта на другой, говорится в сообщении.

В итоге пять объектов до сих пор не достроены, обязательства по договорам не исполнены. В целом сумма ущерба составила более 7,2 млн рублей.

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Теги: Свердловская область
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