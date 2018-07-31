Движение большегрузов по нескольким дорогам на юге РФ временно закрыто из-за жары

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Движение большегрузного транспорта по нескольким дорогам в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях временно закрыто из-за жары, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Движение для транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы, закрыто с 10:00 до 22:00 по московскому времени в связи с высокой температурой воздуха - свыше 32 градусов Цельсия.

В частности, движение большегрузов запрещено на участке федеральной трассы А-146 "Краснодар - Верхнебаканский" (с 28 по 140 км), подъездной дороге от трассы М-4 "Дон" к Краснодару, автодороге А-160 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" (с 4-го по 132 км).

Одновременно запрещено движение грузовиков с первого по 102 км трассы А-290 "Новоросийск - Керчь", с первого по 209 км трассы Р-217 "Кавказ", а также подъезд к Майкопу.

В сторону Сочи закрыт проезд по участку трассы А-147 "Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия" (с первого по 212 км), по дорогам А-148 "Дублер Курортного проспекта" (с первого по 16 км), А-149 "Адлер - Красная Поляна" и участку "Адлер - курорт "Альпика-Сервис".

Кроме того, движение большегрузов запрещено на участке федеральной трассы А-260 "Волгоград - Каменск - Шахтинский - граница с Украиной" (с 196 по 379 км), автомобильной дороге М-4 "Дон"- Новошахтинск - граница с Украиной" (с 876 по 907 км), а также автодороге "Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной" (участок федеральной трассы А-280, с 5 по 119 км).

Ограничено движение и на подъездной автодороге к Ростову-на-Дону от автодороги М-4 "Дон" с Северного, Южного и Западного подъездов.