Путин встретится в России с членом Политбюро ЦК компартии Китая

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ, как ожидается, в ближайшее время примет члена Политбюро ЦК КПК Яна Цзечи, который прибудет в Россию во главе китайской делегации, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В ближайшее время состоится визит в Карелию китайской делегации во главе с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи. Накануне запланирована его встреча с президентом Российской Федерации", - сказал Патрушев во вторник на заседании Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия образования республики Карелия.

Секретарь Совбеза отметил, что необходимо "использовать этот визит для укрепления связей с китайскими партнерами и реализации совместных проектов".