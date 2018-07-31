Пропавшую в Белгородской области девочку нашли убитой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения в поселке Уразово Валуйского района Белгородской области тела 9-летней девочки, пропавшей накануне.
Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе управления, девочка пропала 30 июля. Ее тело было обнаружено 31 июля сотрудниками полиции и волонтерами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".