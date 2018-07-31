Пропавшую в Белгородской области девочку нашли убитой

31 июля 15:53

Расследование в отношении семи обвиняемых по делу "Зимней вишни" завершено

Следователи продолжают работу в отношении еще четырех фигурантов дела Подробнее

31 июля 14:49

Следователь, не возбудивший дело после пыток в ярославской колонии, сам стал подозреваемым

Против него возбуждено уголовное дело, однако пока не известно, по какой именно статье Подробнее

31 июля 13:43

Движение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановлено

Ранее грузовой автомобиль врезался в опору пешеходного моста, и тот рухнул, заблокировав движение в обе стороны Подробнее

31 июля 12:20

Сестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него