Под Липецком рабочие отравились аммиаком на заводе по производству картофеля фри

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Липецкой области выясняют обстоятельства отравления парами аммиака нескольких сотрудников предприятия "Белая дача", расположенного в особой экономической зоне "Липецк". Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Липецкой области.

"По поручению прокуратуры на место предполагаемой аварии выезжали сотрудники контролирующих органов, которые произвели замеры, необходимые для установления причины инцидента. Результаты проверки - на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Комментарием руководства предприятия "Интерфакс" пока не располагает.

В апреле 2018 года в ОЭЗ "Липецк" открылся первый комплексный завод в России по производству картофеля фри, построенный совместным предприятием российской группы компаний "Белая Дача" и голландско-американской Lamb Weston/Meijer. Объем инвестиций составил 8,7 млрд рублей.