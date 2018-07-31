Глава Минкомсвязи рекомендовал чиновникам самим вести страницы в соцсетях

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министерство связи советует чиновникам лично вести страницы в социальных сетях, сообщил глава ведомства Константин Носков.

"Мы рекомендуем, чтобы крупные чиновники Карелии создали в социальных сетях популярных, "Одноклассники", "ВКонтакте" "Фейсбуке", свои личные страницы и сами их вели", - заявил Носков на заседании Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия.

"Как показывает практика, это сильно увеличивает проникаемость информации, то есть не официальные страницы, которые ведут ведомства, а личные", - добавил он.

Министр также посоветовал чиновникам "привлекать к работе местных популярных блогеров, системно работать с блогерским сообществом, это в современном мире помогает продвигать то, что делает власть".