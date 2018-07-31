Обвиняемый во взятках экс-глава района Красноярского края впал в кому в СИЗО

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава Богучанского района Красноярского края Александр Бахтин, находящийся под арестом по обвинению в вымогательстве взяток, впал в кому в СИЗО, сообщила агентству "Интерфакс" адвокат арестованного Дарья Кульшина.

"О том, что мой подзащитный Бахтин перенес инсульт и впал в кому, я узнала от его жены. В настоящее время он переведен в Краевую клиническую больницу, мера пресечения ему изменена с ареста на подписку о невыезде", - отметила собеседница агентства.

По словам адвоката, ранее ей было известно об ухудшении состояния здоровья подзащитного, она неоднократно подавала ходатайства о переводе Бахтина в больницу из СИЗО, однако они были оставлены без должного внимания.

Между тем, Главное следственное управление СКР по краю во вторник разместило на официальном портале сообщение, что в ходе следствия у Бахтина заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей, не выявлено, вопрос состояния здоровья обвиняемого также исследовался при продлении срока содержания под стражей.

Главное следственное управление обратилось в ведущие медицинские учреждения города Красноярска с просьбой оказания помощи консилиумом врачей.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего главы Богучанского района края Бахтина возбуждено уголовное дело о получении взяток на сумму 10 млн рублей. Экс-чиновник был задержан в своем доме 9 июня.