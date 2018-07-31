Этический контроль рекламы собрались доверить саморегулируемым органам

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Борьбу с неэтичной рекламой в России могут доверить саморегулируемым рекламным органам, заявил заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Кашеваров.

"Нам нужно определиться сразу, по каким направлениям мы будем передавать полномочия. Я думаю, что, в первую очередь, можно говорить о жалобах юридических лиц на юридические, что называется, B2B, это будет логично. Какие-то вещи, которые затрагивают интересы граждан с точки зрения этики, где сам рекламный бизнес может высказаться достаточно эффективно и быстро", - сказал Кашеваров журналистам в Петербурге во вторник.

Он сослался на опыт США, Великобритании и других европейских стран. Так, по словам представителя ФАС, "в США порядка 11 тыс. заявлений рассматривается госрегулятором и порядка 26 тыс. заявлений граждане шлют в саморегулируемые организации".

"Саморегулируемая организация может эффективно реагировать в том числе и на обращения граждан, когда мы видим неэтичную рекламу, которая не должна долго размещаться на рекламных конструкциях, в наружной рекламе - на нее в первую очередь обращают внимание", - добавил Кашеваров.

"Одна из возможных мер будет применительна к органам местного самоуправления. Это составление протоколов саморегулируемой организацией, а мы как орган регулирования уже будем выносить постановления по этим протоколам. На данном этапе это абсолютно эффективная и рабочая схема", - пояснил он.

Меморандум о разработке "дорожной карты" по созданию органа рекламного саморегулирования в России был принят по итогам Всемирного коммуникационного саммита в Петербурге в 2017 году. 14 июня 2018 года Минюст РФ утвердил первый в стране саморегулируемый рекламный орган (СРО) - Ассоциацию маркетинговой индустрии "Рекламный совет" (АМИ РС). Пилотным субъектом по развитию деятельности СРО стал Санкт-Петербург.