Мусорный полигон загорелся в Смоленской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) горит в деревне Ивашково Гагаринского района Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В настоящее время во взаимодействии с органами местного самоуправления и собственником объекта осуществляется тушение очагов горения, проливка тлеющего бытового мусора, а также его отсыпка грунтом и рекультивация", - говорится в сообщении.

Также проводится мониторинг экологической обстановки в ближайших населенных пунктах, привлечена лаборатория Роспотребнадзора.

Всего d ликвидации горения задействовано 40 человек и 15 единиц пожарной и специальной техники.

"Ситуация стабилизируется, планируется увеличение группировки МЧС России. При необходимости будет применена авиация", - отмечается в сообщении.

По информации местных СМИ, первый пожар на полигоне начался 27 июля и был локализован. Однако на следующий день произошло возгорание в другой части полигона, огонь стал распространяться внутри мусорных масс.