Суд в Москве арестовал двоих фигурантов дела о мошенничестве

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал арест двоих фигурантов дела об особо крупном мошенничестве, которые, по данным СМИ, являются сотрудниками Управления "М" ФСБ России.

"Судом были удовлетворены ходатайства следствия об избрании в отношении Никитюка и Струкова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Там уточнили, что оба ареста были санкционированы еще 13 июля и к настоящему времени обжалованы. По информации суда, в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает газета "Коммерсант", речь идет о сотрудниках управления "М" (надзирает за деятельностью правоохранительных органов - ИФ) майоре Сергее Никитюке и капитане Константине Струкове.

По версии следствия, которое ведет центральный аппарат Следственного комитета России, "еще в 2016 году оба контрразведчика участвовали в афере по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком "На Остаповской", завладев активами на 2,3 млн рублей, пишет издание. "По некоторым данным, оба контрразведчика принимали непосредственное участие практически во всех громких разоблачениях в структуре ФСИН в последние годы".

В частности, офицеры участвовали в оперативной разработке осужденного за мошенничество экс-главы ведомства Александра Реймера и находящегося под арестом по обвинению в особо крупной растрате и получении взятки бывшего замдиректора службы Олега Коршунова, утверждает "Коммерсант".

В материалах дела Коршунова, которые имеются в распоряжении "Интерфакса", есть рапорт, действительно составленный и подписанный старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2 направления 3 отдела Управления "М" ФСБ по фамилии Никитюк, инициалы которого совпадают с арестованным МГВС (Никитюк С.А.).