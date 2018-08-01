В Хабаровском крае за пределы взлетной полосы выкатился бомбардировщик

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бомбардировщик СУ-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Хурба в Хабаровском крае вечером 31 июля, сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

Предположительно, это могло случиться из-за отказа тормозного парашюта.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и погибших нет, ведется расследование инцидента.

Как сообщили "Интерфаксу" в Восточном военном округе, самолет СУ-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при выполнении посадки.

"Пострадавших и материального ущерба нет. Воздушное судно повреждений не получило. Самолет возвращен на стоянку", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в настоящий момент причины происшествия выясняет комиссия объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.