Правительство РФ не поддержало законопроект о переносе единого дня голосования

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ не поддержало законодательную инициативу депутатов Госдумы от "Справедливой России" о переносе единого дня голосования с сентября на октябрь, сославшись на отсутствие в предложенном к рассмотрению документе необходимых статистических данных, сообщает в среду газета "Известия".

"Правительство не поддержало законопроект, предполагавший перенос единого дня голосования с сентября на октябрь. Ранее с такой инициативой выступила группа депутатов от "Справедливой России" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым", - говорится в публикации.

В отзыве правительства РФ, с которым ознакомилось издание, отмечается, что к законопроекту не приложена "необходимая аргументация, подкрепленная статистическими и иными сравнительными данными относительно наличия негативных аспектов проведения единого дня голосования именно во второе воскресенье сентября".

Также кабинет министров сослался на позицию Конституционного суда РФ, "согласно которой нужно стремиться к оптимальному сочетанию разумной стабильности законодательства, его предсказуемости и недопустимости произвольных, необоснованных изменений, затрагивающих права граждан", отмечается в статье.

Газета напоминает, что единый день голосования появился в России в 2012 году, сейчас им является второе воскресенье сентября. До этого региональные и муниципальные выборы проходили два раза в год - в марте и октябре. Думская оппозиция неоднократно заявляла о сложности ведения предвыборной агитации в этот период, так как он приходится на сезон отпусков. В мае глава Центризбиркома Элла Памфилова также предложила перенести голосование на конец октября, назвав сентябрь самым неудачным временем.

Между тем опрошенные изданием политологи считают, что решение о том, следует ли менять дату единого дня голосования, еще не принято - его стоит ждать ближе к следующим выборам в Госдуму, пишут "Известия".