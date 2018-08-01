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Вспышка инфекции в новосибирском детском лагере стала поводом для уголовного дела

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту вспышки инфекции в детском спортивно-оздоровительном лагере, сообщает в среду Следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, 26 июля 2018 года в одном из отрядов ребенок пожаловался вожатому на плохое самочувствие, после чего он был госпитализирован в медицинское учреждение.

В ночь с 26 на 27 июля несколько детей обратились с жалобами на состояние здоровья к сотрудникам лагеря и в экстренном порядке также были переданы медицинским работникам.

В настоящее время деятельность спортивно-оздоровительного лагеря приостановлена, и он закрыт на карантин, родители (лица, их заменяющие) забрали детей из учреждения. Всего в детском учреждении находилось более 300 несовершеннолетних.

В ходе расследования уголовного дела следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины заболевания детей.

Ранее врио министра труда и социального развития региона Ярослав Фролов сообщал на совещании в областном правительстве, что всего заболело девять детей и двое взрослых (вожатых), заболевание вызвано энтеровирусом.

По его словам, на территории лагеря проводятся дезинфекционные работы, после завершения контрольных и профилактических мероприятий деятельность лагеря будет возобновлена.

Как сообщалось, в конце минувшей недели министерство труда и социального развития Новосибирской области приняло решение о временной приостановке летней оздоровительной смены в детском лагере "Зеленая республика" в Заельцовском районе Новосибирска из-за выявления 27 июля случая инфекционного заболевания у ребенка.

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