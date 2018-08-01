В Петербурге задержали женщину за перевод денег боевикам ИГ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге женщину, подозреваемую в переводе денег воюющим в Сирии боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержана гражданка Узбекистана 1979 года рождения, которая получала от различных лиц денежные средства, размещала их на своем банковском счету и переводила лицам, принимающим участие в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"", - сказал собеседник.

По словам источника, в общей сложности с июня 2016 года по октябрь 2017 года она перевела более 800 тыс. рублей как минимум девяти боевикам.

"Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело о финансировании терроризма. Фигурантка задержана на основании статьи 91 УПК РФ", - добавил источник.

Официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.