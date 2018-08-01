Глава Пензы покинет пост ради работы в онкологическом диспансере

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Глава Пензы Валерий Савельев покидает свой пост в связи с переходом на другую работу, сообщается на сайте городской думы в среду.

"Губернатор Иван Белозерцев предложил мне возглавить областной онкологический диспансер. В рамках задач по развитию здравоохранения данному медицинскому учреждению предстоит масштабная реконструкция", - приводятся в сообщении слова Савельева.

Он также отметил, что останется депутатом думы Пензы.

3 августа состоится внеочередная сессия Пензенской городской думы, на которой будет выбран новый глава города.

В декабре 2015 года дума Пензы утвердила на пост главы города депутата городского парламента Савельева. С 2006 года он работал главным врачом областной психиатрической больницы имени Евграфова. Его кандидатура была выдвинута партией "Единая Россия".