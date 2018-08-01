"Ведомости" узнали о планах построить в Краснодарском крае самую дорогую дорогу России

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Дорогу за 1,2 трлн рублей могут построить между Джубгой и Сочи в Краснодарском крае, пишут в среду "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

"Если ее построят, то трасса Джубга - Сочи будет самой дорогой в России", - отмечает издание.

"Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать", – описал мотивацию российских властей федеральный чиновник.

В статье говорится, что сейчас единственная дорога, соединяющая два населенных пункта, представляет собой двухполосный серпантин протяженностью 170 км. Росавтодор разработал проект реконструкции трассы, который, по сути является предложением построить новую дорогу. Это будет четырехполосная скоростная магистраль длиной 119,5 км и расчетной скоростью 120 км/ч.

"Сам проект планируется разбить на четыре этапа: построить обход Туапсе предстоит за 199 млрд руб. (предполагается построить 10 мостов и семь тоннелей), обход Сочи - за 180 млрд руб. (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход поселка Лазаревское - за 130 млрд руб. (восемь мостов на участке занимают 2,5 км из 10 км, четыре тоннеля - еще 4 км), а еще построить примерно 80 км соединительных участков (стоимость оценивается в 700-800 млрд руб.)", - пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника.

Отмечается, что главной проблемой становится вопрос финансирования, хватит ли на это бюджетных денег. Региональный бюджет, по данным газеты, финансировать работы не будет. А решение по проекту будет принято после оценки других инфраструктурных проектов, которые находятся на рассмотрении. Власти рассматривают вариант концессионного соглашения с бизнесом.

По данным "Ведомостей", проектом интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга. Представители Ротенберга сообщили газете, что информации об участии в проекте нет. Рейльян обещал дать комментарии, но на момент публикации материала не сделал этого.