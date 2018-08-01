Тимати оштрафован за парализовавший движение концерт на крыше машины

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Тимати (Тимура Юнусова) на 20 тысяч рублей за импровизированный концерт на проезжей части Большой Дмитровки в центре Москвы, из-за которого оказалось перекрыто автомобильное движение, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Между тем сам артист заявил в суде, что не признает вину в административном правонарушении. "В данном правонарушении себя виновным не признаю, так как изложенное в протоколе не соответствует действительности. Ущерб никому не был причинен, угрозы мы не создавали. Людям понравилось", - сказал Юнусов в суде.

Административное дело в отношении Юнусова и Егора Булаткина, больше известных по сценическими именами Тимати и Егор Крид, было возбуждено по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка"). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста.

Вечером 20 июня артисты устроили в центре Москвы импровизированное шоу на Большой Дмитровке. Они исполнили несколько песен на крыше автомобиля, собрав прохожих и своих фанатов, окруживших машины на проезжей части.