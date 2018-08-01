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Большая часть молодежи в РФ усомнилась в необходимости высшего образования для успешной карьеры

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Более 70% россиян в возрасте до 24 лет считают, что делать карьеру можно и без высшего образования, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В том, что высшее образование является существенным подспорьем в построении успешной карьеры и осуществлении жизненных целей, уверены 63% россиян. В 2008 году так считали 76% опрошенных, отмечается в исследовании ВЦИОМ, поступившем в среду в "Интерфакс".

Тех, не считает высшее образование необходимым для успешной карьеры, становится больше среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Если в 2008 году таких было 20%, то 2018 - 47%. Среди 25-34-летних этот показатель вырос с 22% до 46%.

"Все больше опрошенных склонны думать, что значимость диплома вуза зачастую преувеличивают, так как устроить удачно жизнь можно и без него (рост с 45% в 2008 году до 56% в 2018 году). Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (72%) чаще придерживается той позиции, что в наше время и без диплома можно подняться по карьерной лестнице", - говорится в исследовании ВЦИОМ.

Среди 25-34-летних и 35-44-летних также наблюдается рост количества тех, кто считает значимость высшего образования для карьеры преувеличенной. Если в 2008 году таких было, соответственно, 48% и 46%, то в 2018 - 66% и 65%.

51% респондентов не согласен с тезисом о том, что без высшего образования человек обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет доля считающих так составляет 66%. Старшее поколение, наоборот, полагает, что без высшего образования на хорошую работу устроиться невозможно. Таких более 50%.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. В 2008-2015 годы проводились квартирные опросы. Объем выборки - 1600 респондентов.

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