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Более 40% россиян допустили возможность протестов с экономическими требованиями

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В июле вероятность массовых протестов с экономическими требованиями допускали более 40% россиян, но лично участвовать в них готовы менее 30% респондентов, свидетельствуют предоставленные "Интерфаксу" результаты опроса, проведенного "Левада-центром" 19-25 июля.

Как показал опрос, 41% респондентов заявили, что массовые выступления населения против падения уровня жизни вполне возможны, вместе с тем 54% считают их маловероятными.

Готовность принимать участие в таких протестах в настоящее время составляет 28%.

При этом 37% опрошенных сказали, что готовы участвовать в протестных акциях против объявленного изменения пенсионного законодательства. О том, что повышение пенсионного возраста окажет отрицательное влияние на жизнь их семей, заявили 64% респондентов.

34% россиян допускают возможность протестных акций с политическими требованиями. При этом 23% допускают личное участие в таких акциях протеста.

Опрос проведен 19 - 25 июля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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Теги: Левада-центр
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