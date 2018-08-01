СКР открыл дело после падения бетонной плиты памятника на ребенка в Астрахани

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Заместитель директора муниципального учреждения Астрахани "Зеленый город" стал фигурантом уголовного дела после обрушения бетонной плиты памятника на ребенка, сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай в среду.

"Бетонная плита памятника в парке культуры им. Ленина в Трусовском районе Астрахани обвалилась на двухлетнюю девочку. Она получила переломы бедра. Ребенок находится в больнице", - сказал Хегай.

Собеседник агентства уточнил, что обрушение произошло 4 июня. Дело возбуждено о халатности, повлекшей причинение тяжкого вред здоровью (по ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Главный фигурант дела - замдиректора муниципального учреждения "Зеленый город". В сферу его деятельности входит благоустройство городских парков и скверов, озеленение и ландшафтный дизайн муниципальных территорий.

"По версии следствия, с декабря 2016 года по май 2018 года памятник находится в аварийном состоянии, а подозреваемый не предпринял никаких мер для ликвидации такой ситуации", - добавил Хегай.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.