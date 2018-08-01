Памфилова обвинила "Голос" в публикации большого числа докладов в ущерб качеству

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что скорость работы движения "Голос" по публикации своих докладов наносит ущерб их качеству.

"С сожалением могу констатировать, что стремление к количеству докладов пошло в ущерб качеству. Все более поверхностные непроверенные выводы, все менее точными и корректными становятся эти доклады",- сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на доклад движения "Голос" по итогам президентской кампании сообщила, что правозащитники рекомендуют общественным наблюдателям и штабам кандидатов внимательнее отнестись к использованию на предстоящих выборах системы "Мобильный избиратель", так как этот механизм "непрозрачен и может быть использован для принуждения к голосованию".

Памфилова отметила, что встреча с представителями движения "Голос" состоится в четверг. "Мы дадим разъяснения. Готовы разжевать все и показать, насколько эти претензии несостоятельны. Мы заинтересованы в контактах, мы идем на контакт, мы заинтересованы, в том числе, в экспертной помощи по целому ряду направлений", - отметила Памфилова.

Глава ЦИК выразила недоумение в связи с тем, что правозащитники не подождали разъяснений Центризбиркома, после которых "дальше, уже по итогам, можно было бы выносить это на публику", учитывая, что ЦИК, по ее словам, учел целый ряд предложений "Голоса" по ужесточению контроля за избирательным процессом, устроив "буквально тотальный контроль".