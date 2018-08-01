Лавров не будет встречаться с Помпео на полях заседания АСЕАН

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Сингапуре не запланированы, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в МИД РФ.

"На данный момент в графике такой встречи нет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в российской делегации сообщил, что встречи не будет из-за несовпадения графиков, "решено проработать другие возможности" для переговоров.

Ранее в среду в МИД РФ сообщили, что Лавров может встретиться с Помпео в Сингапуре. "На полях министерских мероприятий по линии АСЕАН прорабатывается возможность организации двусторонних встреч Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Австралии, Камбоджи, Лаоса, КНР, Республики Корея, Сингапура, США", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

27 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам в Йоханнесбурге, что вопрос о визите Помпео в РФ в практическом плане не обсуждался, в настоящее время прорабатывается вопрос о его встрече с Лавровым на международных площадках, но трудность заключается в стыковке графиков руководителей внешнеполитических ведомств.