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Памфилова раскритиковала идею главы избиркома Петербурга о дресс-коде и пении гимна РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова обратила внимание на введение дресс-кода в Горизбиркоме Санкт-Петербурга: по ее словам, председатель не может единолично заставить коллег носить в жару пиджаки и галстуки.

"Конечно, очень нормальные, решительные шаги нового председателя (Виктора Миненко - ИФ). Но я думаю, что нужно ему подсказать: что касается дресс-кода, что касается исполнения гимна - у вас есть более серьезные вопросы, которыми надо заниматься. И потом, комиссия - это коллегиальный орган, так же, как ЦИК. Никаких начальников нет, директивным методом заставить людей в жару надевать пиджаки и галстуки никто не имеет права", - отметила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

С просьбой прокомментировать решения нового председателя обратились двое членов Петербургской избирательной комиссии.

"Я полагаю, что никто в купальниках и в плавках на заседания не приходит. Все остальное - дело целесообразности, и все члены избирательной комиссии имеют право самостоятельно определить, каким образом себя представлять, каков у них может быть внешний вид, если он не оскорбляет чувства присутствующих", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что члены комиссии вправе вводить подобные правила, но только "голосованием большинства, а не директивами".

"Я понимаю, что новому председателю в этой ситуации еще сложно сориентироваться. Но я думаю, что все будет нормально, мы будем помогать", - добавила Памфилова.

Ранее глава ЦИК неоднократно критиковала работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и обращала внимание на массовые жалобы в ходе выборов президента РФ. После выездной проверки ЦИК глава Горизбиркома Виктор Панкевич ушел в отставку, а его место занял рекомендованный Москвой Виктор Миненко.

По данным СМИ, вступив в должность, Миненко указал другим членам комиссии на необходимость посещения заседаний в строгой одежда с галстуками, а также предложил начинать работу с пения гимна РФ. Кроме того, в зале заседаний появились флаги РФ и Петербурга.

До назначения Миненко занимал должность главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу, ранее служил в главном управлении исполнения наказаний министерства юстиции России. Новый глава петербургского Горизбиркома отдал службе в Вооруженных силах 18 лет.

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Теги: ЦИК РФ, Элла Памфилова
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