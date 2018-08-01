Мужчина в приморском селе застрелил трех человек и покончил с собой

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мужчина в приморском селе Каменушка застрелил трех человек и покончил с собой, сообщили в Следственном комитете.

Погибли мужчина, женщина и малолетний ребенок. "Тело предполагаемого убийцы найдено в соседнем доме. Согласно заключению эксперта, мужчина покончил с собой", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), на месте работают криминалисты, проведен осмотр.

По данным ведомства, предполагаемому убийце 49 лет.