Житель Тюменской области, воевавший на стороне ИГ в Сирии, получил 16 лет колонии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Приволжский окружной военный суд вынес приговор жителю Тюменской области Александру Захарову, обвиняемому в участии в боевых действиях на стороне запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии законодательством РФ признана террористической) и приговорен к 16 годам колонии, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Тюменской области.

Следствие установило, что в 2016 году Захаров приехал в Сирию, где примкнул к ИГ. "После обучения в одном из полевых лагерей он принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе также подчеркивается, что приговор вступил в законную силу.