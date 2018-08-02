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Экс-совладелец Urban Group Пучков арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы санкционировал на два месяца арест бывшего гендиректора "Ивастроя" и совладельца Urban Group Андрея Пучкова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Пучкову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Если его вина будет доказана, ему грозит до десять лет заключения.

В июле стало известно, что СКР возбудил первое уголовное дело в связи с банкротством одного из крупнейших застройщиков Подмосковья - Urban Group.

Руководство входившего в группу ООО "Ивастрой" заподозрили в том, что собрав деньги с дольщиков, компания так и не построила в Одинцовском районе области ЖК "Лайково", на достройку которого теперь понадобится 12 млрд рублей.

В рамках расследования СКР провел обыски у Пучкова, через несколько дней он был задержан.

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Теги: Urban Group, Андрей Пучков
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