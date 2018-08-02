Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Воздушно-десантных войск России с профессиональным праздником.

"У российских Воздушно-десантных войск богатая и славная история, которой по праву гордится нынешнее поколение солдат и офицеров. Ваши предшественники верой и правдой служили Родине, в самых сложных ситуациях неизменно демонстрировали высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, свято хранили преданность боевому братству", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что навсегда сохранится память о героях-десантниках - ветеранах Великой Отечественной войны и тех, кто с честью выполнял свой долг в "горячих точках" и в составе миротворческих миссий.

"Важно, что сегодня вы достойно продолжаете патриотические традиции "крылатой пехоты", ответственно решаете поставленные задачи, твердо стоите на страже национальных интересов страны", - отметил президент.