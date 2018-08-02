Мотоциклист попал под поезд в Забайкалье

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд N20 Москва - Пекин задержан на 30 минут из-за попавшего под его колеса мотоцикла в районе станции Борзя Забайкальского края, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

"Мотоциклист был сбит на регулируемом, обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде", - говорится в сообщении.

Водитель мотоцикла грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на переезд перед приближающимся поездом, объехал шлагбаум и устройства заграждения переезда и упал в железнодорожную колею.

Машинист поезда пытался экстренно затормозить, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте.

В настоящее время движение поездов по перегону идет в штатном режиме.

С начала 2018 года в границах Забайкальской железной дороги произошло пять ДТП на железнодорожных переездах, в которых погибли два водителя (три ДТП произошло в Забайкальском крае, два - в Амурской области).