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Вертолет разбился на Кубани

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вертолет разбился в Краснодарском крае, пилот, предположительно, погиб, сообщили агентству "Интерфакс" в оперативных службах региона.

"Крушение вертолета произошло при проведении сельскохозяйственных работ. В момент крушения на борту, предположительно, находился только пилот. По предварительной информации, он погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о вертолете Ми-2. Крушение произошло возле станицы Новомышастовской в Красноармейском районе региона.

Позже в СК подтвердил гибель пилота при крушении вертолета, отметив, что инцидент произошел около 8:00-9:00 по Москве, на место выехала следственная группа.

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Теги: Краснодарский край
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