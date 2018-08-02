На круизном теплоходе в Ленобласти отравились более 100 человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - От пищевого отравления на круизном теплоходе "Лунная соната" в Ленинградской области пострадали более сотни человек.

"Установлено, что среди пострадавших, а их уже более 100 лиц, имеются несовершеннолетние. Состояние у всех удовлетворительное. Один подросток 15 лет доставлен в районную больницу, он находится сейчас со своими родственниками, состояние его среднее стабильное", - сообщил начальник Северо-Западного следственного управления (СЗСУ) на транспорте СКР Сергей Сазин, комментарий которого приводит пресс-служба СК РФ.

Пассажиры теплохода, принадлежащего ООО "Судоходная компания Созвездие", стали массово жаловаться на симптомы отравления 1 августа. Госпитализирован был только подросток с диагнозом острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит), пищевая токсикоинфекция. Остальные пострадавшие отказались от госпитализации.

Всего на судне находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

СЗСУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директор судовогоресторана задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.