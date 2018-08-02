"КАМАЗ" с 6 августа уйдет в корпоративный отпуск

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" уйдет в очередной корпоративный отпуск с 6 августа и возобновит работу 20 августа, говорится в сообщении на сайте "Вести КАМАЗа".

"Руководством компании было принято решение объявить единые даты двухнедельного оплачиваемого отпуска для большей части персонала ПАО "КАМАЗ". Подобная практика разделения ежегодного корпоративного отпуска на две части применяется на "КАМАЗе" уже несколько лет. В этом году камазовцы отдыхали в январе, оставшаяся часть отпуска пришлась на середину августа", - отмечается в сообщении.

В штатном режиме продолжат работать ремонтные и сервисные службы, следящие за сохранностью и работоспособностью оборудования, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой, статистической и управленческой отчетности, а также реализацией автомобилей.

Часть персонала, необходимого для запуска технологического оборудования, выйдет из отпуска заранее - за два дня до его окончания.

В обращении генерального директора "КАМАЗа" Сергея Когогина к сотрудникам предприятия, которое размещено на сайте, отмечается, что в первом полугодии было произведено более 18 тыс. машинокомплектов, что на 9% больше показателя января-июня прошлого года. Запасных частей отгружено более чем на 11 млрд рублей. Продукции диверсификации реализовано более чем на 3,7 млрд рублей.

"Рекорды по продажам бьет наш новый усовершенствованный тягач КАМАЗ-5490 NEO. Торгово-финансовой компанией "КАМАЗ" в первом полугодии зафиксированы максимальные показатели реализации за всю историю продаж этой модели: реализовано без малого 3 тыс. седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO, что почти вдвое больше результатов аналогичного периода 2017 года", - подчеркнул глава компании.

Он напомнил, что "КАМАЗ" выиграл тендер Мосгортранса на поставку 100 электробусов, до конца августа в Москву будут отправлены первые 15 единиц этой техники.

"Все ближе мы подходим к запуску в серийное производство грузовиков нового поколения - поколения К5. На заводе двигателей организовано производство нового семейства рядных шестицилиндровых двигателей для новейших автомобилей. Параллельно с этим серьезные шаги совершены в разработке новой кабины для автомобилей поколения К5 и подготовке к запуску нового завода, где уже в 2019 году будет запущено серийное производство каркасов кабин", - сообщил С.Когогин.

По его словам, на российском рынке сохраняется непростая ситуация. "Есть трудности с колебанием спроса. Но за счет принимаемых мер по повышению эффективности бизнеса, снижению издержек, выводу на рынок автомобилей нового модельного ряда, по итогам всего года "КАМАЗ" планирует выполнить бизнес-план и реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост по сравнению с прошлым годом на 13%", - сказал гендиректор.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план на 2018 год предполагает реализацию 43,1 тыс. автомобилей, из них 37 тыс. - в России, 6,1 тыс. - на рынках зарубежных стран.