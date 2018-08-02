Ревность довела сотрудницу телефонной компании до слежки и уголовного дела

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против сотрудницы брянской компании, оказывающей услуги связи на территории областного центра, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

Она подозревается в преступлении по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное с использованием служебного положения).

"По версии следствия, в феврале 2018 года специалист отдела по работе с претензиями, обладающая доступом к базе персональных данных абонентов, ревнуя своего молодого человека, незаконно получила сведения о его телефонных соединениях",- говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечается в пресс-релизе, было грубо нарушено гарантированное Конституцией право на тайну телефонных переговоров.