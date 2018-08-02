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Мосгорсуд снял арест с денежных средств фигуранта "болотного дела" Развозжаева

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд вернул фигуранту "болотного дела" Леониду Развозжаеву арестованные денежные средства, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе судебной инстанции.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство Развозжаева Леонида Михайловича об отмене ареста, наложенного на имущество, а именно на денежные средства в сумме около 25 тыс. рублей, 28 юаней, 15 евро и 709 гривен", - уточнили в пресс-службе.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил оппозиционеров Развозжаева и Сергея Удальцова к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ.

В апреле 2017 года Развозжаев вышел из колонии в Красноярском крае.

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Теги: Леонид Развозжаев
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