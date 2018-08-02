Экс-совладельца Urban Group Пучкова объявили в международный розыск

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего гендиректора "Ивастроя" и совладельца Urban Group Андрея Пучкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

"По ходатайству следователя в отношении Пучкова избрана мера пресечения в виде заключённых под стражу заочно. Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции в РФ", - сказала она.

Экс-совладелец Urban Group объявлен в федеральный и международный розыск.

Пучкову предъявлено обвинение по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.

В июле стало известно, что СКР возбудил первое уголовное дело в связи с банкротством одного из крупнейших застройщиков Подмосковья - Urban Group. Руководство входившего в группу ООО "Ивастрой" заподозрили в том, что, собрав деньги с дольщиков, компания так и не построила в Одинцовском районе области ЖК "Лайково", на завершение которого теперь понадобятся 12 млрд рублей.

В рамках расследования СКР проведены обыски у бывшего гендиректора "Ивастроя" и совладельца Urban Group Андрея Пучкова.