Следователи проверят колонию в Забайкалье из-за сообщений об избиении осужденных

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку в связи с сообщениями об избиении заключенных сотрудниками ФСИН в исправительной колонии №5 в Чите, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

"В ряде СМИ 1 августа 2018 года появились данные о том, что в исправительной колонии N5, расположенной в городе Чите, несколько заключенных подверглись избиению со стороны сотрудников УФСИН. Данная информация тщательно изучена следователями СКР", - говорится в сообщении.

Между тем еще в июле о неправомерных действиях сотрудников ИК-5 заявили правозащитники. Доследственная проверка по их заявлению ведется с 12 июля 2018 года: опрошены заключенные, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, установленных в помещениях ИК, уточнили в пресс-службе. По назначению следователей проводятся судебно-медицинские обследования заключенных.