Рогозин не исключил привлечения ОАЭ к реконструкции "гагаринского старта"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россия совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами может реализовать проект реконструкции легендарного "гагаринского старта" на Байконуре, заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Рассматривается возможность создания совместной бизнес-инициативы по реконструкции "гагаринского старта". Возможно это будет совместная инициатива с участием внешних партнеров, не исключено что Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Рогозин.

Он сообщил, что уже встречался с руководством ОАЭ и обсуждал перспективы сотрудничества в космической сфере.

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