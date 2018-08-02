Самолет из "Домодедово" не смог сесть в Мурманске из-за грозы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Самолет из московского аэропорта "Домодедово" не смог сесть в Мурманске из-за грозы и ушел на запасной аэродром.
Как сообщается на сайте аэродрома Мурманска, из-за грозы на нем вышло из строя техническое оборудование. Из-за этого рейс Red Wings из "Домодедово" отправился на запасной аэродром в Архангельск. Планируется, что борт вернется в Мурманск в 14:10 по московскому времени. Обратный рейс в Домодедово должен вылететь в 15:10 по Москве.
Согласно онлайн-табло аэропорта, другие рейсы выполняются по расписанию.