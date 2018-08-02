Ректор ВШЭ попросил возобновить программу образовательных кредитов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов надеется, что правительство РФ в следующем году запустит программу льготных образовательных кредитов для студентов.

"К большому сожалению из-за бюрократических проблем мы это дело потеряли. Но я думаю, что мы перед Татьяной Алексеевной Голиковой эту проблему поставим, я уверен, что в следующем году мы эту проблему решим", - сказал Кузьминов на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что образовательный кредит ранее предоставляли ведущие банки, в первую очередь Сбербанк, но два года назад эта программа была заморожена.

Ранее абитуриент мог получить кредит на обучение в вузе по льготной ставке, и во время обучения платит лишь взносы за обслуживание счета. Затем, уже после получения диплома и устройства на работу, молодой специалист начинал возвращать заем в течение десяти лет. По словам Кузьминова, средний платеж по кредиту для выпускников ВШЭ составляет не более 15% заработной платы, что делает образовательный кредит важным инструментом для получения качественного высшего образования в РФ.