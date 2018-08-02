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Экс-руководитель саранского аэропорта задержан по подозрению во взяточничестве

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Мордовии возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя аэропорта Саранска, подозреваемого в коррупции.

Региональное СУ СКР сообщает в четверг, что "с декабря 2016 по май 2018 года подозреваемый (...) получил от представителей коммерческой организации взятку в размере 650 тысяч рублей".

"Незаконное денежное вознаграждение перечислялось на его банковские карты за своевременное принятие выполненных работ по устройству сооружений ливневого стока на территории вверенного ему объекта, а также подписание исполнительной документации и согласование актов о приемке выполненных работ", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении экс-главы аэропорта возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

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Теги: Мордовия, Саранск
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