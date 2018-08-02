ФСИН заплатит 70 тыс. руб. заключенному из-за неоказанной медпомощи в забайкальской колонии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Суд в Чите обязал медучреждение ФСИН выплатить 70 тысяч рублей осужденному забайкальской колонии, которому не оказали должную медицинскую помощь.

"Ингодинский районный суд Читы взыскал с медико-санитарной части №75 ФСИН России в пользу осужденного Геннадия Курбанова 70 тыс. рублей компенсации морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи в забайкальской колонии", - сообщила "Интерфаксу" юрист Анастасия Коптеева, вместе с правозащитной организацией "Зона права" представляющая интересы Курбанова.

"Суд также обязал ФКУЗ МСЧ-75 ФСИН России организовать в тюремной больнице №1 на базе ИК №5 консилиум врачей для выработки тактики обследования и лечения Курбанова", - сказала адвокат. По ее словам, после проведения консилиума, согласно решению суда, тюремные медики обязаны в полном объеме провести обследования и предоставить лечение осужденному.

Курбанова пояснила, что речь идет о тюремной больнице на базе колонии №5, осужденные которой пожаловались на избиение сотрудниками после поражения сборной России по футболу - эта история широко освещалась в СМИ.