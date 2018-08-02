В России

ВС РФ встал на сторону туриста, отказавшегося от путевки ради безопасности

Решение вынесено по жалобе путешественника, который не мог вернуть потраченные на путевку в Египет 296 тысяч рублей

ВС РФ встал на сторону туриста, отказавшегося от путевки ради безопасности
Фото: Reuters

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Путешественник, отказавшийся от тура по соображениям безопасности, должен получить назад полную стоимость путевки, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по спору Андрея Серенко с турфирмами "Хаггард-Запад" и "Тез Тур".

Серенко решил отказаться от поездки с семьей на новогодние каникулы в Египет после взрыва 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом пассажирского самолета Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. 12 декабря 2015 года он направил турагенту - ООО "Хаггард-Запад" и туроператору - ООО "Компания Тез Тур" заявление о возврате 296 тысяч рублей, уплаченных за путевки, однако добровольно ему вернули только 230 тысяч рублей - за вычетом фактически понесенных затрат.

В судебном порядке Серенко сначала не смог вернуть разницу между оплаченной и возвращенной суммой. Одинцовский городской и Московский областной суды отклонили его требования, согласившись с аргументами турагента и туроператора, что за ними должна остаться часть стоимости тура в пределах осуществленных расходов.

Однако у ВС РФ, куда Серенко обратился с кассационной жалобой, оказалась другая позиция. Ее обоснование судебная коллегия по гражданским делам начала со ссылки на статью 6 закона об основах туристской деятельности, которая предусматривает, что турист имеет право на обеспечение личной безопасности, в том числе при подготовке к путешествию. "Из приведенной нормы права следует, что одним из обязательных условий реализации туристского продукта является соблюдение права туриста на обеспечение личной безопасности", - говорится в кассационном определении, опубликованном в четверг.

Следующая норма, на которую сослался ВС РФ, - это пункт 1 статьи 28 закона о защите прав потребителей. Он предусматривает, что если стало очевидным, что услуга не будет оказана в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения соответствующего договора. При этом пункт 4 этой статьи устанавливает, что исполнитель в этом случае не вправе требовать возмещения своих затрат.

"Таким образом, если после заключения договора о реализации туристского продукта стало очевидным, что этот продукт не может быть реализован в предусмотренный договором срок, в том числе из-за невозможности обеспечить личную безопасность туристов, турист вправе отказаться от исполнения названного договора. Турагент и туроператор в указанном случае не вправе требовать от туриста возмещения расходов, фактически понесенных в связи с исполнением договора", - сделала вывод коллегия по гражданским делам.

Кроме того, она отметила, что доводы турфирм о возможности только судебного расторжения договора противоречат смыслу приведенных норм. "В таком случае при возникновении угрозы жизни и здоровью накануне тура потребитель фактически лишался бы возможности отказаться от такой услуги", - говорится в кассационном определении.

Решение и определение судов первой и апелляционной инстанции по иску Серенко отменены. Дело отправлено на пересмотр в Мособлсуд.

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Теги: Верховный суд РФ
В России
ВС РФ встал на сторону туриста, отказавшегося от путевки ради безопасностиВС РФ встал на сторону туриста, отказавшегося от путевки ради безопасности
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