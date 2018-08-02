Мэрия Орла задолжала предпринимателям 119 млн рублей за питание в детсадах и школах

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Нарушения, допущенные администрацией Орла при расчетах с поставщиками питания в образовательные учреждения, стали поводом для возбуждения уголовного дела, сообщает региональная прокуратура.

Как показала прокурорская проверка, городская администрация не проплатила контракты по организации питания, заключенные между школами и детсадами с поставщиками.

"В результате добросовестно исполнившие муниципальные контракты субъекты предпринимательства в установленные сроки не получили за них денежные средства и были лишены возможности своевременно выплачивать заработную плату своим работникам. Сумма причиненного предпринимателям ущерба составила 119 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

По итогам рассмотрения результатов прокурорской проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность), части 2 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб).

Ранее прокуратура уже объявляла предостережения главе горадминистрации и замглавы горадминистрации - начальнику финансово-экономического управления о необходимости привести бюджет города в соответствие с законодательством в части обеспечения бюджетных обязательств, однако никаких мер со стороны чиновников предпринято не было.