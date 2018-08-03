Беглец из колонии-поселения на Урале задержан после нескольких дней на свободе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники отдела розыска Главного управления ФСИН по Свердловской области задержали осужденного, сбежавшего в понедельник из колонии-поселения N59 Каменска-Уральского, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь ему грозит новое наказание по статье 313 УК РФ (побег из места лишения свободы), которое может составить до трех лет заключения, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 38-летний уроженец Таджикистана сбежал вечером 30 июля. Он был приговорен к восьми месяцам лишения свободы за кражу. В его поиске были задействованы сотрудники нескольких управлений и отделов ГУФСИН, а также полицейские.