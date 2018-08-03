В России

Более трети россиян заявили о вреде вегетарианства

Из них 33% заявили о наличии в мясе витаминов и полезных веществ, еще 28% указали на потребность организма в животном белке

Более трети россиян заявили о вреде вегетарианства
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Вегетарианского рациона питания в России придерживаются только 1% опрошенных, около 40% полагают, что это вредит здоровью, свидетельствуют предоставленные "Интерфаксу" данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О том, что вегетарианство вредит здоровью, сказали 39% респондентов, 20% полагают, что такой образ жизни полезен, еще 27% участников опроса заявили об отсутствии влияния вегетарианства на организм.

Среди тех, кто считает вегетарианство благотворным для здоровья, 34% заявили, что такой образ жизни помогает в очищении организма, 15% отмечают легкость вегетарианской пищи, 14% - отсутствие холестерина, 12% - вредных добавок. Среди людей старше 60 лет 40% опрошенных полагают, что в таком рационе больше витаминов.

Из тех, кто считает, что вегетарианство вредит здоровью, 33% говорят о наличии в мясе витаминов, полезных веществ, которых недостаточно в растительной пище, 28% называют потребность организма в животном белке, 13% - уверены необходимости сбалансированного рациона питания, 11% полагают обязательными в рационе мяса и молочных продуктов.

Вместе с тем 1% тех, кто знает о вегетарианстве, заявил, что придерживаются этого рациона питания.

При этом половина опрошенных считает, что вегетарианство - это рацион без мясных и рыбных продуктов, еще 45% респондентов утверждают, что это только растительная пища.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 июля. В нем принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1000 респондентов.

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