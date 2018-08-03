Депутат Саратовской облдумы стал фигурантом дела о мошенничестве на 450 млн рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело на 49-летнего депутата Саратовской областной думы по подозрению в крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в пятницу.

По версии следствия, с 2014 года по 2017 год подозреваемый предоставлял в министерство социального развития области ложную информацию о том, что АО "Автокомбинат-2" перевозит льготников, зная, что у предприятия для этого нет необходимых транспортных средств и водителей.

На основании этих документов депутат получил из регионального бюджета более 450 млн рублей в виде субсидий. Часть этих денег он распределил между индивидуальными предпринимателями, "фактически осуществлявшими пассажирские перевозки при отсутствии законных на то оснований", говорится в сообщении. Свыше 15 млн рублей подозреваемый присвоил, отмечается в пресс-релизе.

Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Депутат задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела на депутата облдумы, одного из топ-менеджеров крупнейшего автопредприятия региона - Автокомбината №2 - Андрея Беликова.